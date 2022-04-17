الدفاع المدني يحلق بـ «طائرة عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الدفاع المدني بطلاً لمنافسات الكرة الطائرة ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية برعاية غرفة عجمان، بفوزه على الأكاديمية الأولمبية 2 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز شباب عجمان وسط حضور جماهيري كبير.

حضر المباراة النهائية عبد الله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمهندسة عزة بن سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وسيطر فريق الدفاع المدني على مجريات اللعب في شوط المباراة الأول وفرض هيمنته بفضل الإرسال الجيد والضربات الساحقة والأداء المميز لحائط الصد، لتميل الكفة لصالحه ويتغلب على منافسه بنتيجة 25 - 16، وشهد الشوط الثاني ندية كبيرة وسجالاً بين الفريقين، وارتفع مستوى فريق الأكاديمية الأولمبية، في الوقت الذي حافظ فيه الدفاع المدني على ايقاعه ليحسم الشوط في مصلحته بنتيجة 27 - 25، ويحصد لقب منافسات الكرة الطائرة في نسختها الأولى ويتوج بالميداليات الذهبية، بينما نال فريق الأكاديمية الأولمبية الوصيف الميداليات الفضية.

جوائز

وحصل لاعب الأكاديمية الأولمبية جوس جون جي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال ظافر أنور«الأكارم» جائزة أفضل مدرب، وعبد الله الحوسني «التسامح» جائزة أفضل إداري، فريق التسامح جائزة الفريق المثالي، كما تم توزيع جوائز قيمة للجمهور من الشركات الراعية، حيث قدم سيتي فلاش الراعي الرسمي للدورة قسائم مشتريات بقيمة 5 آلاف درهم، بينما سلم لافيش للعطور أحد رعاة الدورة جوائز مالية بقيمة 5 آلاف درهم، وجائزة أخرى عبارة عن هاتفين آيفون.

البادل تنس

من جانب آخر تختتم مساء الاثنين بطولة البادل تنس التي يستضيفها ملعب مركز شباب عجمان بمواجهة ساخنة في المباراة النهائية بين فريق دائرة التنمية السياحية الذي يقوده الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وطلال المندوس وفريق مصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس وأحمد المهيري، ومن المنتظر أن يشهد ملعب المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بأجواء المباراة والمشهد الختامي للبطولة.

وكان فريق دائرة التنمية السياحية تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة البادل تنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق دائرة البلدية، بينما صعد مصرف عجمان بعدما تجاوز عقبة ديوان الحاكم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز