الشارقة للتعليم في نصف نهائي المؤسسات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تأهل مجلس الشارقة للتعليم، وفريقا الإدارة العامة للدفاع المدني، إلى الدور النصف النهائي من البطولة الثالثة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وفاز فريق مجلس الشارقة للتعليم، على دائرة التسجيل العقاري بهدف مقابل لا شيء، ليحجز الفريق أول بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي، وفي مباراة ماراثونية، تمكن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من تحقيق فوز مستحق، على دائرة التخطيط والمساحة، بضربات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 8 أهداف مقابل 7 أهداف، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بأربعة أهداف لكل من الفريقين، ليكون فريق الدفاع المدني، ثاني الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، ويقابل فريق مجلس الشارقة للتعليم في مباراة الدور نصف النهائي.

من جانبه، عبر البيومي إبراهيم مدرب فريق مجلس الشارقة للتعليم، عن سعادته بالوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، والتغلب على فريق التسجيل العقاري، كما أشاد بالأداء الرجولي للاعبيه، وتنفيذ التعليمات المتفق عليها قبل المباراة، وأضاف بيومي أن الفريق يسعى بقوة للوجود في المباراة النهائية للبطولة، وتحقيق اللقب، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الجيد للمنافسات، وتوفير فرصة للتنافس الشريف، والتواصل والتقارب بين موظفي حكومة الشارقة، خلال شهر رمضان المبارك.

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