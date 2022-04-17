«الإمارات» يطلق المجلس الرمضاني الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس بنادي الإمارات الثقافي الرياضي أول برامج المجالس الرمضانية وندوة بعنوان «الرياضة بالمفهوم الاقتصادي» قدمها جاسم محمد البستكي الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية.

حضر الندوة التي استضافتها قاعة المجلس بمبنى الإدارة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات ونخبة من المسؤولين والنساء والمثقفين في المجتمع.

واستعرض المحاضر، أهمية الرياضة في المجتمع وعلاقتها وترابطها بالاقتصاد الوطني وأهمية تنوّع الرياضة، فهي تدخل في القطاعات جميعها كالصّحة والتّعليم والتّرفيه والسياحة والاقتصاد وغيرها.

وطرح محاضر الندوة مجموعة من التساؤلات على ضيوف الندوة، والتي تضمنت الرياضة ودورها في الاقتصاد، مع التّطور الذي يشهده العالم واكتشاف دور القطاع الرياضيّ في بناء الاقتصاد، حيث أعطت البلدان المتطورة أهميّة بالغة لتطوير هذا القطاع. إذ تُعدّ الرياضة مصدر دخل قومي مهمّاً لبعض الدّول، لما تحتوي عليه من مكاسب وأرباح وضرائب يتم فرضها على الأندية الرياضيّة واللاعبين، بالإضافة إلى السّوق الرياضيّة.

وفي ختام الندوة الرمضانية كرم رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، المحاضر تقديراً له على المحاضرة القيمة، كما تم تكريم عدد من الضيوف المشاركين بدروع وشهادات تقديرية من النادي.

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