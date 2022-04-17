119 دراجاً في سباق أم القيوين للدراجات

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم اتحاد الدراجات سباق أم القيوين للدراجات للناشئين والأشبال، وهو السباق الدوري الذي أقيم بمشاركة 119 دراجاً من 13 نادياً، ولمسافة 30 كم، وشهد حضوراً مميزاً من مسؤولي الأندية في ختام سباقات هذه المرحلة العمرية، وذلك في حضور رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبه، والذي قام بتتويج الفائزين في الفئتين بنهاية السباق.

وأسفر سباق الأشبال الذي امتد لـ 15 كم، وبمشاركة 63 دراجاً، فوز دراج النادي العربي، عبد الرحمن الجاروف، بالمركز الأول، بزمن 26.44 دقيقة، وجاء في المركز الثاني، حمد خليل محمد من نادي الشارقة، وفي المركز الثالث، عبيد عبيد آل علي، من نادي اتحاد كلباء.

وفي سباق الناشئين، والذي امتد لمسافة 30 كم، وشهد مشاركة 56 دراجاً من 13 نادياً، نجح دراج نادي أبوظبي، نيكولاي اسيموفيج، في الفوز بالمركز الأول، وجاء إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان في المركز الثاني، وحل ثالثاً حمدان الكتبي من نادي الحمرية.

وأشاد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبه، بالسباق، وبعدد المشاركين، واتساع قاعدة اللعبة في الأندية، كما توجه بالشكر إلى الأندية الأعضاء في اللعبة، على اهتمامهم بهذه الفئة، من خلال التدريبات المستمرة، والحرص على المشاركة في كافة البطولات المحلية، وهو ما يسهم بالتأكيد في قوة المنتخبات الوطنية في المستقبل. وفي ختام السباق، قام رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين، وذلك في حضور خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، وعدد كبير من مسؤولي الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز