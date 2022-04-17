بني ياس والشارقة للدفاع عن النفس بطلا كأس شباب الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أول من أمس، منافسات فئة الشباب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية، وحضوراً جماهيرياً كبيراً يليق بالحدث.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات، مشاركة أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والوحدة، وبني ياس، وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، إذ تنافست بقوة، بنظام الحزام المفتوح.

وفي فئة البنين، تمكن نادي بني ياس من الفوز باللقب، بعد تفوقه على العين، الذي حل ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي احتل المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة البنات، تمكن فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من إحراز اللقب، متفوقاً على العين الذي حل وصيفاً، ونادي الوحدة في المركز الثالث.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: قدّم اللاعبون واللاعبات خلال منافسات البطولة، أداء قوياً يستحق الإشادة، وأثبتوا أنهم يمتلكون خبرات ومواهب تؤهلهم لخوض منافسات عالمية بكل جدارة واقتدار.

وتابع أن تخصيص منافسات البطولة لفئة تحت (18 عاماً)، خلال الموسم الحالي، بشكل مستقل عن بقية الفئات، يندرج في إطار دعم المواهب وصقلها، بما يواكب توجهات الاتحاد الرامية إلى توفير بيئة تنافسية، تمهد إلى تحقيق التميز الرياضي على المستويات كافة.

وتقدم سالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية، بالتهنئة لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، على الإنجاز الكبير الذي حققه النادي، وتمكنه من الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز، جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة، التي وفرت كل متطلبات النجاح والتفوق للنادي.

وأشاد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني، بمستوى البطولة، وتميز المشاركين فيها، وتفوقهم على البساط، ونجاحهم في ترجمة خطط المدربين على أرض الواقع. وأثنى ليموس على رؤية الاتحاد المتميزة، في ما يتعلق بتطوير البطولات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، للارتقاء برياضة الجوجيتسو، وبما يخدم المنتخب الوطني، ورفده بأفضل المواهب المتاحة.

وأشار ليموس إلى أن نظام البطولة الجديد، والذي يستند إلى الفصل بين الفئات العمرية، وتخصيص منافسات مستقلة لكل فئة على حدة، سهّل عمل الجهاز الفني من ناحية اختيار اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني، منوهاً بجهود الأندية التي تختار أفضل اللاعبين للمشاركة في هذه البطولات.

وأكّد ليموس أنه يتوقع الكثير من هذا الجيل، لا سيما أنه يضم مواهب استثنائية، قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات، إذا تم استثمار قدراتها، وتأهيلها بالشكل الأمثل، وقال: بدورنا، سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تصميم برنامج متكامل، يساعدنا على إتمام هذه المهمة بنجاح.

وأكدت اللاعبة رجاء المهيري، التي ساهمت في حصول نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، على لقب البنات، أن الفوز في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، يعد إنجازاً استثنائياً، له مذاق خاص.

وأضافت: الانتصار الذي تحقّق، كان نتيجة اتباع برنامج تدريبي مكثف، جعلنا على أتم الاستعداد لمواجهة منافسينا الأقوياء، الذين استعدوا أيضاً بقوة للبطولة.

ويقول اللاعب خالد محمد لاعب بني ياس، الذي فاز باللقب مع فريقه: أنا فخور جداً بالفوز الكبير بأغلى الكؤوس، وتأكيد جدارتنا من خلال الاحتفاظ باللقب الغالي، وأحمد الله على هذا الفوز، إذ بذلت وزملائي في الفريق جهوداً كبيرة في التدريبات، استعداداً لهذه البطولة، التي تعتبر أهم البطولات المحلية المقامة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأضاف: تنتظرنا عدة استحقاقات مهمة مقبلة، وسنواصل تدريباتنا الجادة والقوية، فمشوارنا يتجدد اليوم من وحي ما أنجزناه، وشخصياً، أسعى إلى التطور المستمر في هذه الرياضة، وصولاً إلى الحزام الأسود، وتمثيل المنتخب الوطني في أكبر البطولات.

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