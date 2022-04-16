بني ياس والعين إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تأهل فريق بني ياس والعين لنهائي فئة البنين «تحت 18 عاماً» ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بينما يتنافس فريقا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة على المركز الثالث وعلى صعيد فئة الشابات، تأهل العين والشارقة لرياضات الدفاع إلى النهائي، بينما يتنافس الوحدة وأكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 على المركز الثالث، حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمستوى الفني الذي تحظى به البطولة سواء من ناحية المشاركة، أو التنظيم، والتعاون والدعم الذي تقدمه مختلف الأطراف.

ولفت إلى نجاح جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو على صعيد نشر ثقافة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، والعمل المستمر على تطوير البطولات المحلية التي أصبحت تستقطب مشاركات واسعة وبالأخص من أبناء وبنات الدولة الذين أسهمت برامج الاتحاد وبطولاته في أن يصبحوا أبطال آسيا والعالم في ضوء نتائج المنتخب الوطني في البطولات القارية والعالمية.

دور كبير

وثمّن الظاهري الدور الكبير الذي تبذله الأندية في تطوير رياضة الجوجيتسو، مؤكداً أنها تقوم بدور مؤثر في النهوض باللعبة وترسيخ قاعدة الممارسين، بدليل ارتفاع أرقام المشاركين في نسخة هذا العام من البطولة المحلية الأغلى، ما يعكس اهتمام الأندية بالاستعداد الأمثل للبطولة وتأهيل لاعبيها بأفضل برامج التدريب مع الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية وتوفير كل مقومات التفوق والنجاح.

وشهدت منافسات فئة الشباب في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة، إذ اجتمعوا حول هدف واحد وهو ضمان تأهل أنديتهم للدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 375 ألف درهم.

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