شباب الأهلي والشارقة في نهائي أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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يحتفل اتحاد كرة اليد مساء الأحد بختام الموسم، بلقاء شباب الأهلي والشارقة بصالة الشيخ راشد بن حمدان على كأس صاحب السمو رئيس الدولة،بنسخته الـ 45،وينتظر الجميع نتيجة مباراة القمة والمواجهة الرابعة بين الفريقين بالموسم، ويدير المباراة الحكمان المونديالي عمر الزبير والقاري شهاب أحمد، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وياسر النقبي والمراقبين فاضل غلوم وعبد الله خميس.

طموح

يتطلع شباب الأهلي للفوز لإنقاذ موسمه ويمني النفس بالتتويج بأغلى الكؤوس للمرة الثامنة بمشواره بالبطولة التي انطلقت بالموسم 1976 - 1977، ويعول مدربه الجزائري كمال عقاب الذي يقود الفريق للمرة الأولى على كوكبة نجوم الفريق من لاعبيه المواطنين بقيادة عيسى البناي ووحيد مراد إلى جانب المحترفين والمقيمين وهم الفرنسي ايرون مانويل والتونسي أسامة الغشام الذين يمثلون الورقة الرابحة للفريق ومن خلفهم الحارس عبد الرحمن خميس.

تفاؤل

ويسعى الشارقة لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم بفوزه بالكأس الغالية وضمه إلى بطولات (كأس السوبر وكأس نائب الرئيس والدوري) ليظفر برباعية الموسم (سوبر هاتريك) للحصول على النجمة الرابعة على التوالي والتاسعة بمسيرته بالبطولة، وسيدفع المدرب الجزائري سفيان حيوان بكوكبة نجوم فريقه بقيادة أحمد هلال وأحمد عبد الله ورحمة غالب إلى جانب المحترفين المصري محمود فايز والتونسي مصباح الصانعي والجزائري زهير نايم ومن خلفهم الحارس العملاق محمد إسماعيل.

لقاءات

التقى شباب الأهلي والشارقة ثلاث مرات بالموسم الحالي وفاز الشارقة مرتين في الدوري، ومرة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وخاض فريق الشارقة خلال الموسم 27 مباراة فاز في 25 منها وتعادل في مباراة وخسر واحدة فقط وكانت أمام النجمة البحريني في بطولة السوبر الخليجي، بينما لعب شباب الأهلي 22 مباراة فاز في 16 مباراة وخسر في 6 مباريات.

تكريم

وأوضح عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد أن إدارة الاتحاد أكملت كافة التحضيرات لهذه الاحتفالية بدعوة كبار المسؤولين عن الرياضة والمسؤولين في المجالس الرياضية والاتحادات والأندية للمشاركة في تكريم أصحاب الإنجازات والمميزين إلى جانب المساهمين في إنجاح الموسم، وتكريم هدافي الدوري من المحترفين والمواطنين وتكريم حكام المباراة والبطل والوصيف.

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