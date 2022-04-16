انطلاقة قوية لدورة محمد الشرقي للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

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انطلقت مساء امس الجمعة منافسات دورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية والمقامة في مجمع زايد الرياضي برعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمشاركة 321 لاعبا في فئتي الناشئين والشباب بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتم تسجيل 115 لاعبا في التايكواندو و94 لاعبا في المصارعة و77 لاعبا في الجودو بينما سجل 35 لاعبا في الملاكمة.

واقيمت يوم الجمعة منافسات التايكواندو والجودو والمصارعة بينما ستقام مساء السبت الملاكمة على ان تختتم جميعا المنافسات يوم الاحد بحضور سمو ولي العهد .

وتفاعل اللاعبين المشاركين في المنافسات بشكل مميز مع الجاهزية العالية للجنة المنظمة التي اعدت اجواءا رياضية ورمضانية اسهمت بالنجاح المبكر للمنافسات

بدوره رحب رئيس اللجنة المنظمة احمد حمدان الزيودي بممثلي الاتحادات الرياضية و باللاعبين المشاركين مؤكدا ان مشاركتهم يعكس اهمية الدورة الرياضية بينما شهدت المنافسات انطلاقة قوية في مختلف الرياضات بمشاركة لاعبين مميزين من مختلف اندية واكاديميات الدولة.

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