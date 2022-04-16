«أكاديمية عدلي» يتصدر «الشطرنج الخاطف» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدر فريق «أكاديمية عدلي للشطرنج» منافسات بطولة رمضان الفرقية للشطرنج الخاطف في نسختها الحادية عشرة، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ومثله الأستاذان الدوليان الكبيران الإماراتي سالم عبدالرحمن والمصري أحمد عدلي.

وحل في المركز الثاني ثلاثة فرق برصيد 10 نقاط، وهي «Corba» ويمثله الأساتذة الكبار الصربي إيغور ميلادينوفيتش واليوناني إيفستراتوس جريفاس، و«Outplay Chess» ويمثله الهندي محمد دلشاد والباكستاني د.مرتضى علي، و«Friouato» ويمثله الأساتذة المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والمغربي مخلص العدناني. ينظم البطولة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 28 دولة يمثلون 86 فريقاً، ورصدت اللجنة المنظمة 8300 درهم جوائز للفرق الأربعة الأولى، بالإضافة لأفضل فريق عائلي وفريق ناشئين دون 16 سنة، وأفضل فريق من نادي دبي للشطرنج.

مواجهات

وتجمع أولى جولات اليوم الثاني لقاءً قوياً على الطاولة الأولى يجمع «أكاديمية عدلي للشطرنج» مع ملاحقه «Corba» في لقاء مصيري لتحديد هوية البطل، ويلتقي على الطاولة الثانية «Outplay Chess» مع «Friouato»، و«THE FINEST AGM» مع فريق اتحاد الإمارات للشطرنج.

يرأس حكام البطولة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، ويعاونه الدولي جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي سانتوس رونالدو، والحكام المحليون عبدالله علي وحمد الشيزاوي وماجد العبدولي والفلبيني روبيرتو كارادانغ.

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