«أنكل سعيد» إلى نصف نهائي البادل تنس بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمن فريق «أنكل سعيد» المكون من الثنائي الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعيسى أحمد المرزوقي تأهله إلى نصف نهائي منافسات البادل تنس في فئة المستوى المتوسط بدورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 8 ألعاب رياضية.

وحجز الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى أحمد المرزوقي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بالفوز في منافسات ربع النهائي على الثنائي فيرناندو مينديز وإنريك غونزاليز بنتيجة 6-3 و5-7 و6-2، ولحساب الفئة نفسها تأهل أيضاً إلى نصف النهائي الثنائي إغناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز بعد فوزهما على جوناثان آلان غرين وأميش كالان بنتيجة 7-6 و6-4، وتأهل الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي بعد فوزهما على كارل شفيق مشنتف ومايكل ماكسوديان بنتيجة 6-4 و6-4، وتأهل الثنائي نصر الكتبي وسلطان المري بعد فوزهما على سلطان علي بن عبود وأوسكار آريس بن عبود بنتيجة 6-3 و6-1.

وتقام في الثامنة والنصف مساء الأحد منافسات دور نصف النهائي والنهائي في بطولة البادل تنس، التي تعد البطولة المحلية الأكبر من حيث تعدد فئاتها، فقد تضمنت 6 فئات، هي فئة المبتدئين، والفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، والفئة الاحترافية، والفئة المزدوجة، والفئة المتوسطة سيدات، وتميزت البطولة بحدث دولي هو البطولة الخليجية التي حققت نجاحات كبيرة بفضل تنظيمها في الملاعب الرائعة بمجمع ند الشبا، والخبرات الكبيرة من أبناء الوطن في اتحاد البادل تنس وارتفاع مستوى لاعبي المنتخبات الخليجية، وخصوصاً منتخبنا الذي استطاع أن يحسم اللقب بجدارة، وتعد بطولة البادل تنس هي الأكثر حضوراً في دورة ند الشبا، حيث أقيمت على مدار 16 يوماً شهدت الكثير من الندية والإثارة وإتاحة الفرصة لجميع ممارسي هذه اللعبة من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة.

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