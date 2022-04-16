تتويج أبطال دوري الفئات السنية للرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في سهرة رمضانية وعلى ملاعب طيران الإمارات (ذاسيفينز) بدبي، وبتنظيم ورعاية اتحاد الإمارات للرجبي، حضر سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار برفقة الطاقم الفني والإداري بالاتحاد ختام نهائي دوري الإمارات للفئات السنية لموسم 2021 – 2022 بمشاركة 16 فريقاً بعدد يصل إلى 500 لاعب ولاعبة.

بدأت المباريات وسط حشد كبير من أولياء الأمور والمشجعين لفئات العمرية تحت 11 و12 و13 و14 و16 و18 سنة للبنين والبنات.

توج سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، أبطال دوري الفئات السنية، وأعرب عن سعادته بالتجمع الكبير لممارسي رياضة الرجبي، وقال: هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات يمثلون قاعدة أساسية لنشر الرياضة بالدولة، وهو سبيل لاكتشاف المواهب ورفد الأندية والمنتخبات بالمواهب.

أقيم النهائي بملاعب طيران الإمارات (ذاسيفينز) بدبي، وبتنظيم ورعاية اتحاد الإمارات للرجبي، وشارك في دوري الفئات السنية 500 لاعب ولاعبة مثلوا 16 فريقاً.

وأكد سعود عبدالله النعيمي أن جميع كوادر اتحاد الرجبي لن تدخر جهداً من أجل نجاح دوريات الفئات السنية، لأهميتها الكبيرة في دعم تطور رياضة الرجبي والسعي لتعزيز فرص تفاعل الأجيال في المجتمع لممارسة الرياضة بأجواء ومناخ تنافسي يسهم في تحقيق المزيد من المخرجات والمكتسبات المهمة في مسيرة نجاحات الاتحاد.

وعبّر عن أمنياته أن يحافظ الرجبي الإماراتي الفترة المقبلة على المكتسبات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية، وأن تستثمر نجاحاته التنظيمية والفنية ودعم الدولة في المضي قدماً نحو تحقيق خطوات جديدة من شأنها النهوض بهذه الرياضة الأولمبية وقطاع الرياضة بشكل عام.

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