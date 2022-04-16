شباب الأهلي بطل «الحمرية للدراجات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، فريق شباب الأهلي بطلاً لسباق الدولة فرقي ضد الساعة فئة الكبار للدراجات والذي أقيم،في الحمرية لمسافة 60 كم وبمعدل سرعة وصل إلى 50 كم في الساعة، وجاء في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وحل ثالثاً فريق دبا الحصن، شارك في السباق 12 لاعباً من 3 أندية،وفاز نادي أبوظبي للدراجات بقيادة بطل العرب محمد المطيوعي بالمركز الأول ببطولة الدولة ضد الساعة فرقي لفئة تحت 23 سنة، لمسافة 45 كم وجاء شباب الأهلي وصيفاً، والنصر ثالثاً،شهد مراسم التتويج خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

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