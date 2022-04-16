الإمبراطور والجوارح نهائي مثير لـ«طائرة ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي فريقا الإمبراطور والجوارح الاثنين في نهائي مثير لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية «ناس»، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن الإمبراطور من التأهل إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على فهود زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-18)، و(25-21)، و(25-19).

وضمن الجوارح تأهله إلى النهائي بفوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع (22-25)، و(25-23)، و(25-21) و(25-18) في مباراة نارية استمرت ساعة و46 دقيقة، وبالرغم من البداية القوية لفريق بن ثاني الذي فاز بالشوط الأول إلا أنه لم يتمكن من الصمود أمام خبرة نجوم الجوارح.

ويلتقي في التاسعة والنصف مساء الأحد فهود زعبيل مع بن ثاني لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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