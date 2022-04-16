«الطرق والمواصلات» راع رئيسي لدورة ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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جددت هيئة الطرق والمواصلات بدبي رعايتها لدورة ند الشبا الرياضية لتكون راعيًا رئيسيًا للنسخة التاسعة،وقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وإبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار رئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتحرص الهيئة على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى وهو الأمر الذي يجسد مكانة الدورة على صعيد المجتمع وحرص الهيئة على دعم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية، وتقدم الهيئة كافة سبل الدعم لإنجاح الدورة الأكبر من نوعها.

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