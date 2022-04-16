تدشين مشروع «رماة النخبة»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أطلق اتحاد الرماية مشروع «رماة النخبة» ضمن خطوات إعادة ترتيب وتنظيم شؤون منتخباتنا الوطنية وفق استراتيجية واضحة ومنظومة علمية تحقق طموحات محبي وعشاق وممارسي اللعبة، ويهدف المشروع إلى احتضان الرماة الذين سيعول عليهم ووضع خطة طموحة لتحقيق الأهداف المنشودة،وكانت البداية مع الرامي محمد حسن رامي منتخب الاسكيت الذي انضم لـ «رماة النخبة»ويقوم الاتحاد بوضع خطط احترافية تعزز حسن التمثيل في المحافل الدولية وتعزيز فرص تحقيق نتائج متقدمة في المشاركات الخارجية.

تعزيز

وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية أن المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركات الخارجية والتنافس على منصات التتويج وليس مجرد المشاركة وقال:هذه الخطوة هي البداية ولازلنا في أول الطريق وكلنا أمل في دفع عجلة التطوير باتحادنا، بفضل تضافر الجهود المخلصة من الأندية، سعياً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

دعم

وأرجع محمد حسن الفضل فيما وصل إليه من مستوى إلى دعم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ومساندته الدائمة له، وعبر عن سعادته بالإنضمام إلى «رماة النخبة»، والذي جاء في وقته لأنه يسعى إلى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وسيبذل كل الجهد لتحقيق الحلم الكبير وسيكون ملتزماً بكافة بنود البرنامج.

ووجه محمد حسن الشكر إلى اتحاد الرماية منوهاً إلى أن المشروع يحفز الجميع إلى تطوير مستوياتهم بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية في سماء البطولات.

مشوار

ومحمد حسن،رامي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، من مواليد 1970وبدأ مشواره عام 1997 ويبلغ رصيده من المشاركات الدولية 69 بطولة بينها 11 بطولة عالم و40 بطولة كأس العالم و13 بطولة آسيوية و5 دورات العاب آسيوية في بوسان 2002 والدوحة 2006 وجوانزهو 2010 وانشيون 2014 وجاكرتا 2018.

وتعد ابرز انجازاته برونزية آسيا وذهبية الجائزة الكبرى في جيبور بالهند عام 2008، كما كان قريباً من بطاقة التأهل الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية مرتين،الأولى في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد لندن 2012 بالدوحة،والثانية ببطولة آسيا في نيودلهي بالهند عام 2015 المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016، إلا أن اللوائح التي تقضي بمشاركة راميين فقط من كل دولة حالت دون تأهله.

وكان محمد حس ضمن منتخب رماية الاسكيت الفائز بـ 19 ميدالية في البطولات المختلفة كما نال التكريم 9 مرات ضمن أصحاب الانجازات الرياضية بالدولة في الحفل السنوي الذي يقام للمبدعين الرياضيين، وذلك أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016.

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