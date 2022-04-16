برنامج «ماجستير إدارة المنظمات الرياضية» في دبي 1 مايو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستضيف دبي خلال الفترة من 1 - 11 مايو المقبل النسخة الـ24 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة المنظمات الرياضية، والذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع جامعات مختلفة، ويشارك فيه 42 منتسباً من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والعاملين في المجال الرياضي من مختلف دول العالم. وتشهد النسخة الـ24 من البرنامج استعراض محوري الموارد البشرية والاتصال والتواصل الاجتماعي من خلال جلسات لمجموعة من 4 محاضرين وتشرف اللجنة الأولمبية على فعاليات البرنامج وتستقبل الوفود بعد أن وقع الاختيار على اللجنة لاستضافة النسخة الحالية من الماجستير.

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