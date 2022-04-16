غاريدو وكامبا بطلا «البادل»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الثنائي خافير غاريدو ولوكس كامبا بلقب فئة المحترفين في منافسات البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية عقب فوزهما في المباراة النهائية على راؤول ماركوس دوران وخافير غارسيا مورا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 3.

وحصل الثنائي يوري بوتيلو وبابلو ليخو على المركز الثالث بفوزهما على الثنائي المكون من روبرتو رودريجيز وماكسيمليانو سانشيز بمجموعتين دون رد.

في المقابل، تواصلت تصفيات منافسات السيدات فئة المستوى المتوسط وأسفرت نتائجها عن فوز ناتالي عبدو وأليسا بلبس على سكينة خلود وماريانا ألفيردي، وفاطمة البلوشي وعليا الصافي على صوفيا غوفوروسا وأيمي لويسا، ومارتا غونزاليز وماريانا الفيردي على ايجيني درونيو وليانا ليستون 6 - 4 و6 - 2، وفازت نجلاء عيسى وسارة صوايا على مارتا أبرايز وماريانا ألفيردي 6 - 0 و6 - 0، وفيينا بيلين وتسيدال مامبي على هبة السعيد وآمنة الشامسي.

من ناحية أخرى، فاز فريق بلدية دبي بالمركز الثالث في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة بعد تغلبه على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 66 - 50 .

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