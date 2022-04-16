سيطرة مغربية على سباق الجري «المفتوح» بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق سباق الجري في النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية، نجاحاً كبيراً ومشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار ضمن 10 فئات، فيما جاءت السيطرة مغربية على الفئة المفتوحة للمحترفين 10 كلم للرجال، وفاز 3 عدائين من فريق «الشعفار جميرا» بالمراكز الأولى في فئة الهواة الإماراتيين.

وحضر السباق، الذي أقيم في أجواء طغى عليها الحماس والسعادة، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وممثلو المؤسسات والشركات الراعية للدورة وهي بلدية دبي، سوق دبي الحرة، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، شركة نخيل، شركة الطاير للسيارات، شركة دبي للمرطبات، مركز تداوي الطبي، وشركة تكنوتري.

وشهد سباق الجري مشاركة أكثر من 2500 متسابق ومتسابقة تقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في «حكومة عجمان»، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والكابتن أحمد المهيري من طيران الإمارات، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة وشكر اللجنة المنظمة على تنظيم هذا الحدث الرائع، وأكد أهمية الرياضة لحياة الفرد بشكل عام، وأنه يحرص على أن يشارك في هذه الدورة، حيث إن هذه هي المرة الثانية التي يشارك في سباق الجري بدورة ند الشبا التي تمثل فخراً له ولشباب الوطن.

وتوج سعيد حارب وممثلو المؤسسات والشركات الراعية الفائزين في سباق الجري وكذلك أبطال سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم الأسبوع الماضي، وسيطر العداؤون المغاربة على المراكز الأولى في سباق الجري للفئة المفتوحة رجال لمسافة 10 كيلومترات، حيث فاز هشام أمغار بالمركز الأول بعد إنهائه السباق بزمن 27:21 دقيقة، تلاه سمير جوهر في المركز الثاني بزمن 27:30 دقيقة، وحل أنور الغوز بطل النسخ الأربع الماضية في المركز الثالث بزمن 27:35 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات 10 كيلومترات فازت الأسترالية تشولي أوريل بالمركز الأول بزمن 33:02 دقيقة، تلتها البلجيكية ليزبيث فيهايدن في المركز الثاني 35:45 دقيقة، وحلت الإثيوبية فانوس تيكل أسميلاش في المركز الثالث بزمن 36:06 دقيقة.

فئة المواطنين

وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال توج صالح عيسى علي الحمادي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول بزمن 33:04 دقيقة، تلاه شامس راشد الشامسي في المركز الثاني بزمن 36:20 دقيقة، وحل سالم عبدالله الهاشمي في المركز الثالث بزمن 36:26 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت موزة الغفلي لاعبة فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول بزمن 45:39 دقيقة، تلتها حصة الجسمي في المركز الثاني بزمن 46:00 دقيقة، وحلت سارة في المركز الثالث بزمن 47:44 دقيقة.

الفئة المفتوحة

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز الكيني دينيس نيكودي بالمركز الأول بزمن 14:59 دقيقة، تلاه الكيني بأول نجوجيموتوري في المركز الثاني بزمن 15:20 دقيقة، وحل الجزائري سمير بومسلات في المركز الثالث بزمن 15:41 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات لمسافة 5 كيلومترات فازت البرتغالية إيميليا مانجيليان بالمركز الأول بزمن 19:02 دقيقة، تلتها البريطانية جاسمين بيتمان في المركز الثاني بزمن 20:49 دقيقة، وحلت المغربية ليندا لحلح في المركز الثالث بزمن 20:49 دقيقة.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز هزاع خالد عبيد بالمركز الأول بزمن 16:15 دقيقة، تلاه أيوب عبيد سعيد في المركز الثاني بزمن 17:11 دقيقة، وحل أحمد علي سالم الظاهري في المركز الثالث بزمن 17:30 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 5 كيلومترات فازت مريم عبدالله الشامسي لاعبة فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول بزمن 22:25 دقيقة، تلتها نور بشير مصبح في المركز الثاني بزمن 22:56 دقيقة، وحلت مروة سلمان يوسف في المركز الثالث بزمن 25:14 دقيقة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز المغربي مبارك ريحان بالمركز الأول بزمن 17:09 دقيقة، تلاه المغربي محمد المرواني في المركز الثاني بزمن 18:05 دقيقة، وحل البريطاني مارك جوهانسون في المركز الثالث بزمن 18:15 دقيقة.

فئة الشباب

وفي فئة الشباب لمسافة 4 كيلومترات فاز اليمني مكتوم أمين مثنى أحمد بالمركز الأول بزمن 0:15:03 دقيقة، تلاه الهندي أدهيل جيمي في المركز الثاني بزمن 0:15:23، وحل الإماراتي ناصر سبيل عبدالله إسماعيل في المركز الثالث بزمن 0:16:14 دقيقة، وفي فئة الناشئين للأولاد لمسافة 4 كيلومترات، فاز الفرنسي ميجول دي شازوكس بالمركز الأول بزمن 0:16:45 دقيقة، تلاه البريطاني ديكستر بوتون في المركز الثاني بزمن 0:17:34 دقيقة، وحل الإماراتي سيف نصير سيف في المركز الثالث بزمن 0:18:21 دقيقة.

وفي فئة الشابات للفتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت البريطانية جولييت برايس ليال بالمركز الأول بزمن 0:17:36 دقيقة، تلتها الإماراتية مريم علي كريم بزمن 0:28:48 دقيقة، وحلت البحرينية مهرة عبداللطيف في المركز الثالث بزمن 0:15:30 دقيقة، وفي فئة الناشئات فتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت التنزانية أميرة عبدالعليم حفيظ بالمركز الأول بزمن 0:18:05 دقيقة، تلتها أختها علياء عبدالعليم حفيظ في المركز الثاني بزمن 0:18:41 دقيقة، وحلت الإماراتية شوق عبدالعزيز البلوشي في المركز الثالث بزمن 0:19:27 دقيقة.

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