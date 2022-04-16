1300 مشارك في «سبارتن»الليلي

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دبي - البيان الرياضي

يشارك أكثر من 1300 متنافس الليلة في تحدي سبارتن ناس الليلي في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد أول تحدي سبارتن ليلي من نوعه على الإطلاق، وتنطلق منافساتها في المضمار الذي تم تخصيصه لهذا الحدث الذي يعد من أهم إضافات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

ويتنافس المشاركون لتخطي 20 محطة من العوائق (الأوبستكل) تتوزع على مسافة 5 كيلومترات، ضمن 4 فئات هي الفئة المحترفين والفئة المفتوحة وفئة الهوريكان والفئات العمرية، ويتأهل الفائزون من المشاركين في فئة المحترفين للمشاركة في تحدي سبارتن الدولي بعد تجميعهم نقاطاً تؤهلهم للمشاركة في التحدي العالمي.

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