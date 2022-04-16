«الحصن» يكرم سعيد الظهوري بطل القوس والسهم

المصدر: دبا الحصن - البيان الرياضي

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كرم نادي دبا الحصن سعيد الظهوري لاعب القوس والسهم، لتحقيقه 5 ميداليات ذهبية وبرونزية في البطولة العربية للناشئين للقوس والسهم والتي أقيمت في موريتانيا، وكرم اللاعب إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي بحضور طالب اليحيائي نائب رئيس النادي، وطالب الظهوري رئيس لجنة الألعاب الفردية.

وأشاد الدرمكي بإنجاز اللاعب ونجاحه في رفع علم الإمارات في المحفل العربي الكبير، وأكد حرص النادي على مواصلة دعمه لكافة اللاعبين لتحقيق الإنجازات في كافة الألعاب، وعبر سعيد الظهوري عن سعادته بالإنجاز وبالتكريم، وأكد على حرصه على رد الجميل للوطن وتطوير قدراته للمنافسة في كل البطولات.

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