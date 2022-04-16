حصة بوحميد: مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» يسعد الجميع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بمهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني وتنوع أنشطته التي تستهدف كل فئات «أصحاب الهمم»، مؤكدة أنه ملتقى جامع ومفخرة أسعدت الجميع، وثمنت حرص أولياء أمور «أصحاب الهمم» والأسر على متابعة فعاليات المهرجان الذي يحتوي على أنشطة حافلة في الشهر الفضيل، معربة عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، مثمنة جهود القائمين عليه، واصفة نادي دبي لأصحاب الهمم بـ «النادي النشط» الذي يستحق الثناء والشكر، وقالت إن الفعاليات المختلفة أثرت المهرجان الذي حقق الأهداف التي أقيم من أجلها في تنمية السلوك والمهارات خدمة للمجتمع بهذا التفاعل الكبير من «أصحاب الهمم» وأسرهم.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد للنادي وجولتها التفقدية لفعاليات المهرجان الرياضية والثقافية والمجتمعية، والتي بدأتها بمشاهدة جانباً من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة بين فريقي بلدية دبي ومؤسسة دبي للإسعاف التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 66 - 50، وشهدت نماذج من المشاركين في مسابقة القرآن الكريم وفيلماً توثيقياً عن الدورة الحالية «العاشرة» التي تقام تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، بمشاركة 463 متسابقاً في مختلف الإعاقات من 57 جهة من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على حفظ القرآن الكريم، وزارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المجلس الرمضاني الذي يجذب أولياء الأمور ويضم العديد من الفعاليات أبرزها اكتشاف مواهب أصحاب الهمم وفقرات مسرحية ومسابقات يومية، والتقت بالعديد من فرق النادي مطلعة على مبادرات «أصحاب الهمم» المختلفة.

أثر كبير

وثمن ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، التي أسعدت «أصحاب الهمم» مما كان له الأثر الكبير في نفوسهم في ظل هذا الاهتمام الذي يحظى به «أصحاب الهمم»، مؤكداً أن إشادة معاليها شهادة نجاح للحدث، خصوصاً أن النادي يهدف من إقامة هذه الفعاليات من أجل أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة بحسب طموحاتهم وقدراتهم والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ثقافية وتوعوية. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بين وزارة تنمية المجتمع والنادي لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

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