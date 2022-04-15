«عقلية البطل الرياضي» في اتحاد اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينظم اتحاد كرة اليد في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل وعبر تطبيق زووم دورة لمدربي كرة اليد تحت عنوان «عقلية البطل الرياضي» وأهمية الجانب الذهني في التفوق والفوز، وتحت إشراف المحاضر الدولي البحريني الدكتور نبيل طه.

وتتضمن الدورة العديد من المحاور ومنها مفهوم القوة الذهنية وقياس القوة الذهنية ومميزات اللاعبين ذوي القوة الذهنية والعقلية الذهنية والإستراتيجيات لتعزيز القوة الذهنية، وترك اتحاد اليد الباب مفتوحاً للراغبين بالمشاركة في هذه الدورة من المدربين المحليين ومن خارج دولة الإمارات وبالمجان، وأشار إلى أن من يرغب بالحصول على شهادة مشاركة معتمدة من اتحاد الإمارات لكرة اليد عليه دفع 150 درهماً إماراتياً.

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