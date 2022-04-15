بطولة رمضان الفرقية للشطرنج الخاطف تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق عند التاسعة والنصف من مساء اليوم بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة منافسات بطولة رمضان الفرقية للشطرنج الخاطف في نسختها الحادية عشرة والتي ينظمها النادي سنوياً خلال شهر رمضان المبارك. وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة 80 فريقاً يمثلها 160 لاعباً ولاعبة من 24 دولة. تقام البطولة بالنظام السويسري من 11 جولة، بزمن تفكير قدره 3 دقائق لكل لاعب بالإضافة إلى ثانيتين عن كل نقلة، ويتشكل كل فريق في البطولة من لاعبين اثنين. ويحصل الفريق الفائز على نقطتين والمتعادل على نقطة والخاسر صفر من النقاط.

يعتلي فريق أكاديمية عدلي للشطرنج الترتيب التصنيفي للفرق المشاركة في البطولة، ويمثل الفريق بطل الإمارات سالم عبدالرحمن والمصري أحمد عدلي، يليهما فريق «كوبرا» ويمثله الصربي إيغور ميلادينوفيتش واليوناني ايفستراتوس جريفاس. ويمثل فريق «Friouato» المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والمغربي مخلص العدناني، ويمثل فريق اتحاد الإمارات للشطرنج الكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات والتركي ميرت إردوغو مدرب الناشئين، ويشارك مدربا الناشئين بنادي دبي للشطرنج الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ والتركمانية مهدي جلدييفا بفريق «DCC MIX».

وتنقل مباريات البطولة عبر الرقع الإلكترونية مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي www.dubaichess.ae.

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