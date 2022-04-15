مواجهتان ناريتان في نصف نهائي طائرة «ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهتين ناريتين لحساب نصف نهائي الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، الحدث الأكبر من نوعه الذي ينظم سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب رياضية، هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي.

وتجمع المباراة الأولى التي تنطلق الساعة التاسعة مساءً فهود زعبيل مع الإمبراطور، فيما تنطلق المواجهة الثانية الساعة الحادية عشرة مساءً، وتجمع الجوارح مع فريق بن ثاني.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي لمنافسات الكرة الطائرة مساء أول من أمس بتأهل الجوارح في صدارة المجموعة الثانية بـ8 نقاط بعدما حقق فوزاً مستحقاً على حساب سبايدر تيم بثلاثة أشوط دون رد بواقع 25-19، 29-27، و25-20 في ساعة و24 دقيقة، وتمكن الإمبراطور من ضمان تأهله في المباراة الثانية على حساب زعبيل بثلاثة أشوط نظيفة بواقع 25-22، 25-21، و25-21 في ساعة و15 دقيقة، ليضمن الإمبراطور المركز الثاني بـ7 نقاط.

ترتيب

وكان فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني قد سبقا المتأهلين إلى دور نصف النهائي بعدما فاز فريق فهود زعبيل على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاء في المركز الأول برصيد 8 نقاط، وفاز فريق بن ثاني على فريق إتش أم أس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أشاد علي عمر البلوشي، عضو اللجنة المنظمة للدورة، بالمستوى الفني للمشاركين في جميع منافسات الدورة، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع المستوى لدى الرياضيين من أبناء الوطن والمقيمين ومن المحترفين الذين جاؤوا إلى دبي للمشاركة في منافسات الدورة.

متعة

و أكد علي عمر أن النسخة الحالية من الدورة تعتبر الأفضل في المستوى الفني للرياضيين، وخصوصاً في رياضة الكرة الطائرة، حيث أسهم قرار اللجنة المنظمة بتغيير بعض لوائح المنافسات المتعلقة بعدد المشاركين من مختلف الجنسيات في حضور عدد أكبر من نجوم اللعبة من دولة الإمارات والمنطقة ومختلف دول العالم، مما انعكس بالإيجاب في زيادة قوة المنافسة.

وقال علي عمر: فرق الكرة الطائرة قدمت مستويات فنية رائعة وأتاحت لجمهور البطولة مشاهدة لاعبين كبار من مختلف الدول، وهو الأمر الذي زاد من متعة المشاهدة وقوة التنافس، كما أضاف الكثير لرياضيينا من لاعبي الأندية في الدولة ومنتخبنا الوطني الذين يتدربون ويلعبون مع لاعبين بمواصفات عالمية ويستفيدون منهم في أسلوب التدريب واللعب ومواجهة أقوى المنافسين.

وثمن عضو اللجنة المنظمة للدورة جهود مديري الفرق في اختيار اللاعبين والمدربين وجذب الرعاة لتكوين فرق قوية وتقديم أروع المباريات.

منافسة

وأكد البحريني عيسى حسن، مدرب فريق الجوارح، أن المنافسة كانت على أشدها في دوري المجموعات، حيث أسهمت التعديلات الجديدة التي تمت إضافتها على لوائح البطولة في رفع مستواها مقارنة بالنسخ السابقة، مشيراً إلى أن الطريق إلى النهائي ليس سالكاً، وما زال يحتاج الكثير من العمل، خاصة في نصف النهائي عندما يلتقي فريق بن ثاني.

ربع نهائي البادل

تنطلق مساء اليوم منافسات ربع نهائي البادل تنس في فئة المتوسط رجال وفئة المبتدئين وفئة المتوسط سيدات، حيث يلتقي في فئة المستوى المتوسط الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي مع فيرنانديو مينديز وإنريك جونزاليز في الساعة 10:30 مساء، ويلتقي الثنائي إغناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز مع الثنائي جوناثان آلان جرين وأميش كالان، كما يلتقي الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي مع الثنائي كارل شفيق مشنتف وميشيل ماكسوديان، ويلتقي الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري مع الثنائي سلطان علي وأوسكار آرس.

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