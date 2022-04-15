الأوزبكي سينداروف بطل «نجوم أساتذة الشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج الأوزبكي جواهر سينداروف بلقب بطولة نجوم الأساتذة - الشارقة 2022، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين بمشاركة 6 من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم. وشهد الختام وتكريم اللاعبين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتمكن الأوزبكي جواهر سينداروف من الظفر بلقب بطولة نجوم الأساتذة - الشارقة 2022 بعد تحقيقه ثماني نقاط من 10 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة جاءت في جولته الخامسة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو.

عودة قوية

شهدت البطولة في يومها الثاني عودة قوية للفتى الذهبي سالم عبدالرحمن بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات في الجولات السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة اليوناني أفستراتيوس غريفاس، والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو، والصربي إيغور ميلادينوفيتش، والمصري أحمد عدلي، فيما خسر في الجولة التاسعة من منافسه الأوزبكي سينداروف، ليكتفي سالم بالمركز الثالث برصيد 6.5 نقاط.

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