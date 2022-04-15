20 عائقاً في تحدي سبارتن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغلق باب التسجيل للمشاركة في تحدي سبارتن ناس الليلي في الساعة 12 من منتصف الليلة، فيما تقام الفعالية غداً في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي.

ويتضمن تحدي سبارتن ناس الليلي 20 عائقاً تمتد على مسافة 5 كيلومترات، وتتنوع ما بين الجري وتسلق الحوائط القائمة والمائلة وتسلق المانكي بار وحمل أكياس الرمل وحمل الأوزان وتسلق الحبال وجر العربات والزحف والقفز فوق النيران، وسيتم تتويج الفائزين الذين يتمكنون من تجاوز كل الحواجز بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن.

3 فئات

ويتنافس المشاركون في تحدي سبارتن ناس الليلي ضمن 3 فئات تتناسب مع كل المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين (الإيليت) للرجال والسيدات، وتخصص هذه الفئة للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، كما يتنافس المشاركون في فئة المجموعات العمرية التي يتم تصنيف المشاركين فيها ضمن 11 فئة عمرية هي 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة والتي تتاح فيها المشاركة للجميع، كما تتضمن المنافسات تنظيم سباق (هوريكان) الذي يختبر قوة تحمل المشاركين، حيث يتم فيه تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد ويكون لمدة 4 ساعات وعلى كل فرد من أفراد الفريق أن يتشارك في تخطي كل الحواجز في الوقت ذاته وأن ينتهوا جميعاً في الوقت ذاته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز