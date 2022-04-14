سينداروف بطل «نجوم أساتذة الشطرنج» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج الأوزبكي جواهر سينداروف بلقب بطولة نجوم الأساتذة – الشارقة 2022، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين بمشاركة 6 من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم.

وشهد الختام تكريم اللاعبين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتمكن الأوزبكي جواهر سينداروف من الظفر بلقب بطولة نجوم الأساتذة – الشارقة 2022 بعد تحقيقه لثماني نقاط من 10 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة جاءت في جولته الخامسة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو، فيما جاء المصري أحمد عدلي بالمركز الثاني برصيد 6.5 نقاط.

وشهدت البطولة في يومها الثاني عودة قوية للفتى الذهبي سالم عبد الرحمن بعد تحقيقه لسلسلة من الانتصارات المتتالية في الجولات السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة على كل من اليوناني افستراتيوس غريفاس والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو والصربي ايغور ميلادينوفيتش، والمصري أحمد عدلي.

فيما خسر في الجولة التاسعة من منافسه الأوزبكي سينداروف ليكتفي سالم بالمركز الثالث برصيد 6.5 نقاط أيضاً، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل والذي جاء لمصلحة عدلي، وحلّ رابعاً الصربي ايغور ميلادينوفيتش برصيد 4 نقاط، وجاء خامساً المولدافي فايوريل لوداتشيسكو برصيد 3 نقاط، فيما جاء بالمركز السادس اليوناني افستراتيوس غريفاس برصيد نقطتين.

أقيمت البطولة حسب نظام الدوري الكامل على مرحلتين ذهاب وإياب على مدار يومين الثلاثاء 12 والأربعاء 13 أبريل، وتم تحديد زمن اللعب بعشر دقائق لكل لاعب مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقلة منذ بداية المباراة، ورصد النادي جوائز نقدية للفائزين بمبلغ عشرة آلاف درهم.

كما تم نقل المباريات بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية، وكذلك البث المباشر للجولات على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك، وعلّق عليها فنياً الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي.

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