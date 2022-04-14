كأس رئيس الدولة للجوجيتسو للشباب تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً الجمعة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الشباب بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بنظام الحزام المفتوح، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة الذين سيتنافسون بقوة لحسم اللقب والمراكز الأولى، تنطلق المنافسات مع المرحلة التمهيدية والإقصائية من البطولة في تمام التاسعة مساء غد، فيما تقام المنافسات النهائية ومراسم تتويج الفائزين مساء 16 أبريل.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو من أهم البطولات المحلية التي تعكس جهود الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة التي أصبحت تحظى بقاعدة عريضة في الدولة، كما أن مستوى المنافسات والأداء والمواهب المشاركة في مختلف مراحل البطولة يسلط الضوء على النقلة النوعية الهائلة التي حققتها منذ انطلاقتها.

وأشار الظاهري إلى أن اللاعبين واللاعبات في فئة الشباب من أبناء وبنات الإمارات المشاركين في البطولة يملكون الإمكانات المميزة التي تساعدهم على تقديم أداء يليق بالأندية والأكاديميات التي يمثلونها، وأن التواجد الجماهيري خلفهم سيسهم في تحفيزهم لإخراج أفضل ما لديهم على البساط، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون الجماهير من محبي رياضة الجوجيتسو على موعد مع نزالات شيّقة، ومنافسة قوية بين العديد من الأندية.

لاعبون متميزون

وأضاف: الإمارات تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المتميزين في فئة الشباب، نتيجة الجهود الكبيرة والبرامج المتطورة والبيئة التنافسية التي يوفرها الاتحاد بالتعاون مع الأندية لهذه الفئة التي تمثل الذخيرة للمنتخب الوطني. ويؤكد الظاهري على أهمية البطولة كمنصة لإبراز طاقات فئة الشباب من لاعبي الجوجيتسو، وتطوير قدراتهم، والكشف عن مؤشرات الأداء لمستوياتهم بشكل دوري.

وختم الظاهري: نفتخر في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بأن الدولة تملك أفضل مشروع لنشر وتطوير اللعبة في العالم، وصناعة الأبطال باعتراف الاتحاد الدولي، وأن الفضل في ذلك كله يعود إلى الدعم والرعاية والمتابعة من قبل القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمبادرات والبرامج والخطط التي يتبناها الاتحاد.

لقب

وكان نادي بني ياس فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الشباب تحت 18 عاماً، وفئة الكبار فوق 18 عاماً أيضاً، وبذلك سيكون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب مع نخبة الأندية والأكاديميات التي استعدت جيداً للوصول إلى منصات التتويج.

سعادة

وعبرت غلا الحوسني من أكاديمية بالمز الرياضية (حزام أزرق) عن سعادتها للمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وأكدت أنها تتطلع للمنافسة والتألق على البساط برفقة زميلاتها في الفريق. وأنها استعدت جيداً للبطولة خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الفني للأكاديمية وتدربت وزميلاتها على عدة خطط وتكتيكات متقدمة تستهدف التقدم بثبات نحو الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب، مشيرة إلى أنها تتوقع منافسة قوية من الفرق الأخرى خصوصاً في الأدوار النهائية.

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