170 لاعباً في بطولة الشارقة للبادل تنس الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أكمل موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحضيراته الفنية واللوجستية لانطلاق منافسات بطولة البادل تنس الرمضانية في نسختها الأولى التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الفترة من 18 لغاية 24 أبريل الجاري على ملاعب «بادل بوينت» بالشارقة.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً للمشاركة في منافساتها حيث تم تسجيل مشاركة 170 لاعباً من 35 جهة حكومية ليشكلوا أكثر من 80 فريقاً منها خمسة فرق تشارك في البطولة المخصصة للسيدات التي تقام منافساتها بتاريخ 23 أبريل الجاري، وقد تم توزيع الفرق على 16 مجموعة ضمن مرحلة التصفيات يتأهل منها أصحاب المراكز الأولى لخوض المنافسات الإقصائية وصولاً للمباراة النهائية التي ستكشف عن الفريق الفائز بكأس البطولة.

وتهدف البطولة لتعزيز الترابط بين الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة، وخلق روح الفريق الواحد بين منتسبيها من خلال منافسات البادل تنس التي تحظى بانتشار واسع في المجتمع وبين أوساط الرياضيين، وتشكل البطولة فرصة قيمة للجمهور والأفراد ومتابعي اللعبة وموظفي حكومة الشارقة بشكل خاص للتواصل والمشاركة في بيئة تنافسية بما يعزز من مكانة اللعبة في الدولة ويصقل مهارة الممارسين لها.

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