200 لاعب في دورة محمد الشرقي للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة منافسات النسخة الاولى من دورة محمد بن حمد الشرقي للفنون القتالية والتي تقام بمجمع زايد الرياضي بمشاركة 200 لاعب وتضم اربع بطولات مجتمعة وهى التايكواندو ، والكاراتيه ، والملاكمة ، المصارعة وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

واتاحت اللجنة المنظمة المشاركة لجميع لاعبي الاندية والمراكز والفرق ضمن الاعمار المحددة للمشاركة في الدورة لتعزيز تحقيق أهداف اقامة البطولات الأربع .

واعدت اللجنة المنظمة برئاسة العميد احمد حمدان الزيودي برنامجاً تنافسياً حافلاً يمنح الجمهور متابعة المنافسات بشكل متكامل وتقام آن واحد ، تعد الدورة الرمضانية الحالية الأولى التي تجتمع فيها لاول مرة أربع رياضات قتالية في دورة واحدة.و

رحب احمد الزيودي رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين من اللاعبين والكوادر الفنية والادارية والطبية وقدم الشكر باسم اللجنة المنظمة ونادي الفجيرة للفنون القتالية للاتحادات الرياضية للتعاون باكتمال التجهيزات والاستعدادات لانطلاق المنافسات متمنيا للجميع اجراء رياضية ممتعة وأن تسود الروح الرياضية العالية خلال المنافسات وبما يساهم بتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقال : يسعدنا أن تكون الفجيرة منطلقاً لإقامة بطولات الفنون القتالية انطلاقا من استضافتها لأقوى البطولات العالمية في السنوات السابقة ونتطلع لنجاح الدورة الرمضانية وان يتواصل اقامتها سنويا لتكون مساحة تنافسية مميزة للرياضيين بشكل دائم.

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