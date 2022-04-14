نصف نهائي الطائرة في «رمضانية عجمان» الليلة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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واصل فريق دائرة التنمية السياحية بقيادة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وطلال المندوس سلسلة انتصاراته في منافسات بطولة البادل تنس في نسختها الأولى، ضمن الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان، وتأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب في الدور نصف النهائي على دائرة البلدية في مباراة مثيرة، وضرب فريق دائرة التنمية السياحية موعداً في نهائي البطولة مع فريق مصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس وأحمد المهيري والذي تأهل بتجاوزه عقبة ديوان الحاكم، تنظم البطولة دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

الكرة الطائرة

وفي منافسات بطولة كرة الطائرة، تأهل فريق أونلي فريش إلى نصف النهائي بفوزه على الصقور 2 - 0، والتسامح بفوزه على الكوماندوز 2 - 1، الدفاع المدني بتغلبه على أبطال الطائرة 2 - 0، الأكاديمية الأولمبية بعبوره الأكارم 2 - 0، وتقام الليلة مواجهتا نصف النهائي، حيث يلتقى أونلي فريش مع الدفاع المدني، و التسامح مع الأكاديمية الأولمبية، وتقام المباراة النهائية يوم السبت على ملعب مركز شباب عجمان في مشيرف.

وتابع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان جانباً من مباريات كرة الطائرة، وأشاد بالمستوى الفني للبطولة والمستويات الرفيعة التي يقدمها اللاعبون في جميع مسابقات الدورة، أثنى على جهود القائمين على البطولة ودورهم في نجاحها وانتشارها.

من جانب آخر تنطلق غدا منافسات الرماية التأهيلية لمسابقة رماية مسدس هدف الأطباق «فرق رجال»، وتصفيات رماية بندقية الشوزن «فردي رجال»، ويتأهل الفائزون إلى مباريات اليوم الختامي للمسابقة المقرر إقامتها الأحد في نادي مصفوت للرماية والفروسية.

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