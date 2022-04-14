«البرشاء» يكتسح «العمليات 1» في كروية شرطة دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تتواصل مباريات بطولة شرطة دبي لخماسيات كرة القدم اليوم الخميس، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري، وتحتضنها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود.

وتشهد البطولة مشاركة 14 فريقاً يمثلون إدارات شرطة دبي وهي، مركز شرطة البرشاء، والأدلة الجنائية، والعمليات 1، والعمليات 2، والعمليات 3، والتحريات 1، والتحريات 2، والتحريات 3، والمرور، والطوارئ، والنقل والإنقاذ، والمنشآت، وأمن المواصلات، وإسعاد المجتمع.

وتقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب، وتكون مدة الشوط 12 دقيقة، وفي حال التعادل يلعب كل فريق 3 ركلات ترجيح.

النتائج والمباريات

أسفرت مباريات جولة ربع النهائي عن فوز فريق مركز شرطة البرشاء في أول مباراة له على فريق العمليات 1، بنتيجة سبع أهداف مقابل هدفين، وتأهل لدور النصف النهائي لمقابلة فريق الأدلة الجنائية اليوم الخميس الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، كما يلتقي فريق إسعاد المجتمع مع المرور في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس.

وفاز فريق الطوارئ على فريق النقل والإنقاذ بثلاثة أهداف دون رد، كما فاز فريق إسعاد المجتمع على التحريات 2 بثلاثة أهداف دون رد، ويشرف على فريق مركز شرطة البرشاء النقيب عمر الزبير، والمدرب ملازم طارق الطواي، والاداري احمد علي.

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