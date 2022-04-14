«البادل تنس» تبلغ الدور 16 في فئة المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وجوان ماتين دياز إلى دور الـ 16 في فئة المحترفين ببطولة البادل تنس بعد تفوقهما على الثنائي عمر محمد إبراهيم وعمر أهلي بنتيجة 6 - 1 و6 - 2، كما تأهل الثنائي خافير غاريدو ولوكاس كامباجنولو بعد فوزهما على الثنائي جويلرمو فيلافان مارتن وأندري ديلمار بنتيجة 6 - 1 و6 - 0، وفاز سعيد محمد المري وبابلو كاستيلو على علي العارف وألونسو رودريجيز بنتيجة 6 - 1 و6 - 4، وفاز عبد الله أهلي أحمد وجيم تشيبي على سيجي ميوز وكينيث كاوينبيرغ بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، وفاز راميرو غارسيا وجروج توبايشي على عيسى المرزوقي شريف وأرناو آياتس بنتيجة 6 - 3 و6 - 3، وفاز راؤول ماركو دوران وخافير غارسيا مورا على سامي السيد وتشافي ماسون بنتيجة 6 - 0 و6 - 0، وفاز بورجا لوبيز فيدال وبابلو جوزي فيرنانديز على محمد الجناحي وعبد الله عبد العزيز بنتيجة 6 - 2 و6 - 1.

كما تأهل روبيرتو رودريغيز وماكسيميلانو سانشيز بعد فوزهما على دين ماكفرلان وفيدريكو موراليس جوردان بنتيجة 6 - 1 و6 - 2، وفاز خافيير غارسيا لوبيز وإجناسيو جونزاليز جاديا على مروان القيسي وتوني كاردونا بوتيلا توني بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، وفاز تشافي دي بينيتو فريل وجاكوبو سيندون جاكو على كلاوديو بوباديلا إدواردو وسيباستياو ميندونكا ماريا بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، وفاز يوري بوتيلو وبابلو ليجو على لويس هيريروس جارسيا وإنجناسيو ديكارلوس بيريز بنتيجة 6 - 1 و6 - 4، وفاز برانشيسكو فيرياو وخافيير رودريجوز على جان إيريك مورتن وماورو دياز بنتيجة 6 - 1 و6 - 2، وتأهل الثنائي فارس الجناحي وباراهونا، والثنائي عمر الشريف وفيرناندو بوجي، والثنائي سيرجيو إيكاردو ألكوريسا ومارتن نوشيز، والثنائي جوناثان ألان جرين ومحمد المهيري جمعة بعد انسحاب خصومهم.

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