شباب الأهلي والجزيرة يبحثان عن الفوز الآسيوي الأول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة القطري، بعد ربع ساعة من منتصف ليل الخميس، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، في مباراته الثالثة ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بطموح تحقيق الفوز الأول، بعد التعادل في مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية بنتيجة واحدة 1-1، مع آهال التركماني وفولاد خوزستان الإيراني، وفي المباراة الثانية، يبحث الجزيرة أيضاً عن تحقيق فوزه الأول، عندما يواجه مومباي سيتي الهندي عند التاسعة والربع مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته في الجولتين الأولى أمام القوة الجوية العراقي 2-1، والثانية أمام الشباب السعودي 3-0، ليبقى بدون رصيد في ذيلية المجموعة، فيما يمتلك مومباي سيتي 3 نقاط، نالها بالفوز على القوة الجوية في الجولة الماضية، معوضاً خسارته الأولى أمام الشباب بثلاثية بيضاء، وأظهر مومباي خلال المباراة، إمكانات فنية عالية، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب، مؤكداً أنه سيكون منافساً قوياً لكل الفرق، مع رغبته الأكيدة في نيل بطالة التأهل.

في اللقاء الأول، يدخل شباب الأهلي، المباراة، وفي رصيده نقطتان، يحتل بهما المركز الثاني بفارق الأهداف عن فولاد خوزستان في المركز الثالث، فيما يتصدر الغرافة، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويتذيل آهال الترتيب بنقطة واحدة.

وستكون مواجهة منتصف الليل، الثانية بين الفريقين، إذ سبق وفاز الغرافة 1-2 يوم 25 يناير 2000، في بطولة الأنديـة الخليجية أبطال الدوري، ويسعى كلا الفريقين إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا، والذي يصعد إليه الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني. ولن تكون المهمة سهلة لشباب الأهلي، والذي سبق وتأهل إلى نهائي عام 2015 أمام الغرافة، الذي بلغ الدور ربع النهائي في 2012.

ويركز الجزيرة على لقاء اليوم، من أجل العودة للمنافسة من جديد، والمحافظة على آماله في التأهل لدور الستة عشر، قبل 4 مواجهات من مباريات المجموعة، والتي يمكن من خلالها التعويض والمنافسة على التأهل، خاصة عبر أفضل الثواني، بعد أن تضاءلت فرصته كثيراً في الصدارة، مع تميز نتائج الشباب، الذي حقق فوزين من مباراتين، نال بهما الصدارة برصيد 6 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز