اكتمال فرق المربع الذهبي لسلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهدت بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة منافسات قوية أسفرت عن تأهل الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، حيث تأهل فريق بلدية دبي وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المجوعة (ب) وفريق نادي الثقة للمعاقين وفريق نادي خور فكان للمعاقين من المجموعة (أ)، وكان فريق بلدية دبي قد فاز على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 30 - 12، وفاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 27 - 12، وفاز فريق نادي الثقة للمعاقين على فريق نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 30 - 23.

تحضيرات مكثفة

وكثفت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية استعداداتها لتنظيم تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يعد أول سباق سبارتن يقام ليلًا، وتقام منافساته يوم السبت 16 أبريل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس فيه المشاركون في 3 فئات تتناسب مع كافة المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين (الإيليت) للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، وفئة الفئات العمرية الذي يتم تصنيف المشاركين ضمن 11 فئة عمرية هي 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق، وفئة الهواة والتي تتاح فيها المشاركة للجميع.

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