تعاون بين «الأولمبية» و«إسلامية دبي»

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

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عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، أول من أمس، بمجلس الخوانيج بدبي، لقاء «الأخلاق الرياضية والقيم الأولمبية»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وافتتحت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، فعاليات اللقاء، مؤكدة أهمية استعراض القيم النبيلة والسامية لمبادئ الحركة الأولمبية، وإرساء مبادئ التعاون والإخاء والسلام بين جميع أفراد المجتمع.

وتحدث عبد الله موسى من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن أبرز الممارسات التي تسلط الضوء على المبادئ والقيم السامية ، وما يتماشى مع الأخلاق الرياضية.

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