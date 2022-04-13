بن هزام يهنئ الظالعي على الإنجاز الآسيوي للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استقبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي كلاً من محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وسالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة في منزله، بحضور علي الزعابي المدير التنفيذي لمؤسسة إكسلنس للقيادة، حيث قدما التهنئة لأسرة اتحاد الرجبي بمناسبة فوز منتخب الإمارات للرجال ببطولة كأس آسيا، ونيل منتخب السيدات المركز الثاني في البطولة التي اختتمت مؤخراً في بوكيت التايلاندية.

جهود

وقال محمد بن هزام، إن الإنجازات التي تحققها منتخبات الرجبي تعود إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة اللعبة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين، متمنياً تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وعبّر قيس الظالعي عن سعادته بتلك اللفتة المعبرة، والتي تنم عن عمق العلاقات بين الاتحادين، وقال: «إن الإنجازات القارية التي تتحقق هي فخر للدولة، وثمرة للدعم اللامحدود من قياداتها»، وتمنى الظالعي التوفيق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم في الملحق الآسيوي، قائلاً: «بالعزيمة والإصرار وروح التحدي يمكننا تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي، والتأهل للخطوة الأخيرة التي تسبق مونديال 2022».

وفي نهاية اللقاء، لبّي الجميع دعوة رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي لتناول الإفطار، موجهين له الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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