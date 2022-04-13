"سيتي جولف" يرافق "الأمين العام" إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد الرمضانية

المصدر: وام

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رافق "نادي سيتي جولف" فريق "مكتب الأمين العام" إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، على الرغم من خسارته أمام حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من منافسات البطولة.

وفي المباراة الأولى التي سبقت قمة المجموعة، حقق "فريق دائرة القضاء" فوزه الأول في البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، مما ساهم في منح فريق "مكتب الأمين العام" و" نادي سيتي جولف" بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي من المجموعة الأولى، قبل خوض مباراتهما، بينما فقد فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" فرصة العبور، وغادر البطولة متذيلا جدول ترتيب المجموعة.

وبنتائج مباريات الثلاثاء، تأهل فريق "مكتب الأمين العام" متصدراً برصيد "7 نقاط"، ورافقه "نادي سيتي جولف" ثانيا بـ "4 نقاط"، فيما احتفظ فريق "دائرة القضاء بالمركز الثالث 3 نقاط ، ليودع البطولة مع "فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" الذي تواجد في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وكان فريق "مدارس الإمارات الوطنية" قد ضمن تأهله متصدراً للمجموعة الثانية إلى المربع الذهبي، بينما سيتحدد مصير صاحب البطاقة الثانية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء.

وتلعب مباريات نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل بنظام خروج المغلوب، وفي حالة التعادل فسيلعب الفريقين وقتا إضافيا على شوطين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، بينما يقام النهائي يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل.

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