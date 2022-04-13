2500 متسابق يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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يشارك أكثر من 2500 متسابق في سباق الجري الذي يقام في مضمار ميدان مساء غد الخميس ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وتنطلق منافسات سباق الجري في العاشرة مساء غد داخل مضمار الخيل بميدان، ويتضمن السباق 3 مسافات هي: 4 كيلومترات للشباب 13 و14 سنة والناشئين 11 و12 سنة من البنين والبنات، و5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات فوق 50 سنة، وسباق 10 كيلومترات، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، وسيتم التحكيم في هذه البطولة بحسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأوضح صالح عبدالله المرزوقي عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية أن اللجنة قررت إضافة مسافة 4 كيلومترات للفئات العمرية الصغيرة الى جانب مسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات لمختلف الفئات في سباق الجري جاء من أجل اتاحة الفرصة للناشئين للمشاركة في هذه الفعاليات المهمة والتي انتشرت بشكل واسع في الدولة، وكذلك تشجيع أفراد العائلات على ممارسة رياضة الجري والمشاركة معا في البطولات والسباقات المختلفة.

واضاف أن دورة ند الشبا الرياضية حدث سنوي مهم ينتظره الجميع نظراً لفوائده الرياضية والمجتمعية الكبيرة حيث ساهمت على مدار نسخها السابقة في دعم وتطوير رياضات مهمة زادت شعبيتها وقاعدة ممارسيها في الدولة، كما شجعت العائلات من مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة بالدورة، تأهل فريقا فهود زعبيل وبن ثاني إلى الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي فهود زعبيل يوم الجمعة الساعة 9 مساء مع الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويلتقي فريق بن ثاني في الساعة 11 مساء مع الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية.

وفي منافسات البادل تنس، تأهل ثنائي فريق الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وجوان ماتين دياز إلى دور الـ 16 في فئة المحترفين ببطولة البادل تنس بعد تفوقه على الثنائي عمر محمد إبراهيم وعمر أهلي بنتيجة 6-1 و6-2، كما تأهل الثنائي خافير جاريدو ولوكاس كامباجنولو بعد فوزهما على الثنائي جويلرمو فيلافان مارتن وأندري ديلمار بنتيجة 6-1 و 6-0، وفاز سعيد محمد المري وبابلو كاستيلو على علي العارف وألونسو رودريجيز بنتيجة 6-1 و6-4، وفاز عبدالله أهلي أحمد وجيم تشيبي على سيجي ميوز وكينيث كاوينبيرج بنتيجة 6-2 و6-2.

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