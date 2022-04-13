تيم روبيري: اتحاد ألعاب القوى الإماراتي في الطريق الصحيح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصف الأمريكي تيم روبيري، المدرب الحالي للعداءة الهولندية سيفان حسن، الجهود التي يضطلع بها اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، وتسليط الاهتمام على اللاعبين الصغار، بأنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، الذي يقود إلى واقع أفضل، من شأنه أن يستشرف مستقبل هذه اللعبة المهمة، على صعيد الألعاب الأولمبية.

وكشف روبيري النقاب عن مشروع سيرى النور قريباً، ينطلق من دبي، مضيفاً أنه يرى بتفاؤل رائع، بأنها يمكن أن تكون المدينة المناسبة لانطلاق هذا الطموح الشخصي الجديد، قياساً بالظروف الجيدة، والبنية التحتية الممتازة، وغيرها من العوامل المشجعة الأخرى.

وأضاف: كانت فكرة جيدة بتلبية دعوة اتحاد ألعاب القوى، لحضور كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ما شاهدته، أسعدني حقيقة، وأشعر بقيمة الشغف الجيد لدى الجميع، المنافسات كانت قوية للغاية، وتابعت باهتمام ما جرى على الأرض، وأتحدث هنا عن العناصر الشابة، وهذا الشيء، يحملني للقول والتأكيد أن هناك عناصر يمكن أن يكون لها تأثير في مستقبل هذه الرياضة.

وذكر روبيري أن مدينة دبي، تعتبر واجهة جميلة لجميع الرياضيين، وأنه يتطلع للعودة مرة أخرى إليها، مع العداءة سيفان حسن، وفي حال توافرت الرغبة والفرص، يمكنني مساعدة اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، وقال في هذا الإطار، أنا هنا للعمل، وبداية مشروع جديد خاص ومرتبط برياضة ألعاب القوى، ولا أرى ما يمنع من التعاون مع المسؤولين عن رياضة ألعاب القوى في هذا البلد، لقد شاهدت أشياء جيدة، ومن هنا، يمكن أن ننطلق، ونحقق النجاح.

ولم يخفِ روبيري فخره بالإنجازات التي حققها مع البطلة سيفان حسن، والتي كان آخرها الميداليات الثلاث في أولمبياد طوكيو، والدور الذي اضطلع به في مساعدتها على تحقيق النجاح، مضيفاً: عندما أنظر إلى المحصلة المتميزة وغير المسبوقة بكل جدارة لهذه العداءة، فإنني أتذكر السنوات التي عملنا خلالها معاً على تطوير قدراتها ومساعدتها على التفوق في المنافسات، الأمر الذي وضعها في الواجهة، لحصد أفضل النتائج في بطولات العالم المختلفة، والبطولات الأوروبية، وأولمبياد طوكيو، إذ بلغت الحصيلة عشرات الميداليات والأرقام القياسية، هذا ليس جهدي فقط، والصواب أنها قامت بتضحيات كبيرة، للوصول إلى هذه المحصلة.

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