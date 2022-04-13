منتخب الإمارات للرجبي يشارك في 3 بطولات آسيوية جديدة خلال 2022

المصدر: وام

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أكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي أنه تم بدء الاستعدادات للمشاركة في العديد من البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية في شهر يونيو القادم بالبطولة الآسيوية في الفلبين بفئة 15 لاعبا، ضمن المستوى الأول، إضافة إلى المشاركة في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة للرجال وللسيدات في نيبال خلال شهر أغسطس القادم، وتليها بطولة أخرى في شهر أكتوبر القادم في أوزبكستان لفئة تحت 20 عاما.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي في تصريحات لـ "وكالة أنباء الإمارات" / وام / أن الاتحاد سيواصل العمل بالجهد نفسه لتوسيع قاعدة المشاركة للعبة بين اللاعبين المواطنين ونشرها بين مختلف الفئات، خاصة بعد الإنجازات المتتالية التي حققتها الإمارات أخيرا، الأمر الذي يعطي الدافع الكبير من أجل تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالفوز بلقب آسيوية الرجبي للرجال والميدالية الفضية للسيدات قال الزعابي: "ما حققناه من إنجاز يعود لفضل الله سبحانه وتعالى ثم لجهود ولدعم قيادتنا الرشيدة و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، ولجهود الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف : " كان من المفترض أن نشارك بمنتخب السيدات فقط في البطولة، ولكن تم توجيه الدعوة لاحقا لمنتخب الرجال، الذي خاض العديد من المباريات مع فرق قوية وقد واجهتنا هناك ظروف صعبة مر بها اللاعب يوسف الأشكري حيث توفي والده لكنه أصر على استكمال المنافسات، خاصة في ظل غياب 6 من لاعبينا بسبب ظروف عملهم".

وأوضح أن اتحاد الإمارات للرجبي يواصل عمله من أجل التجهيز للبطولة العربية التي ستقام في أبوظبي خلال شهر فبراير من العام المقبل للمرة الأولى، حيث يتجه الطموح لمشاركة 12 منتخبا عربيا للرجال و8 للسيدات في أكبر عرس عربي للعبة بالإمارات.

وأكد محمد سلطان الزعابي أن اتحاد الإمارات للرجبي يعمل بشكل مستمر على زيادة التعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية و المجالس الرياضية لاستضافة أكبر عدد من البطولات الخارجية، حتى تكون خير إعداد للاعبينا للاستحقاقات المقبلة، حيث من المتوقع إقامة مباريات رسمية مع منتخبات إنجلترا وجنوب افريقيا ونيوزيلاندا.

و عن برامج الإعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024 .. أكد أن قانون المشاركة الأولمبية ينص على أن يكون صاحب المشاركة من أبناء البلد المشارك، وبالنسبة لنا لدينا صعوبة في ذلك بسبب قلة أعداد اللاعبين المواطنين الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين الإماراتيين من أصحاب المواهب القادرين على تحقيق الفارق والتأهل إلى الأولمبياد في فترة لاحقة، وهو الأمر الذي بدأ فيه اتحاد اللعبة بالفعل.

وفيما يتعلق بالمعسكرات التي تجهز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.. ذكر أن هناك خطة لإقامة معسكرات خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق حاليا مع عدد من الاتحادات الأوروبية مثل الاتحادين الروماني والجورجي من أجل إقامة بطولة ودية داخل الإمارات خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن هناك خطة من أجل إقامة معسكر خارجي في نهاية العام الجاري بمشاركة 16 لاعبا ولاعبة من الإماراتيين، حيث سيكون في جنوب افريقيا داخل أبرز أكاديميات الرجبي.

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