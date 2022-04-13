سوق دبي الحرة راعياً رئيسياً للدورة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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واصلت سوق دبي الحرة تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية، حيث جددت رعايتها في النسخة التاسعة لتكون راعياً رئيسياً للدورة.

ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسة في سوق دبي الحرة.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن ندعم مرة أخرى دورة ند الشبا الرياضية لعام 2022، والتي نمت في مكانتها واستقطبت المزيد من المشاركين خلال شهر رمضان المبارك، نحن ندرك أهمية هذه المبادرة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، لأنها تمكّن المجتمعات المختلفة من خلال الرياضة. وكما يسعدنا انضمام عدد من موظفينا في بعض الأحداث الرياضية المدرجة هذا العام».

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