الجوارح يقترب من نصف نهائي «طائرة ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اقترب فريق الجوارح من بلوغ نصف نهائي منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويشارك في النسخة الحالية 5000 متسابق ومتسابقة في 8 ألعاب .

وحقق الجوارح فوزاً ثميناً على حساب زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 25 - 21 و25 - 23 و25 - 16 في ساعة و11 دقيقة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة التي تجمعه مساء اليوم مع «سبايدر تيم».

فرصة

وسيكون الجوارح أمام خيارين، إما الفوز بالعلامة الكاملة، أو الخروج بنقطة واحدة فقط من مباراة اليوم للعبور رسمياً إلى المربع الذهبي، بينما يملك «سبايدر تيم» الذي يحتل المركز الثالث بنقطتين خياراً واحداً، هو الفوز بالنقاط الثلاث لحجز بطاقة الـتأهل.

وتابع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، مباراة الجوارح وزعبيل، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي هنأ رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس بفوز منتخبنا الوطني بلقب البطولة الخليجية الأولى للبادل تنس، والتطور اللافت التي تشهده اللعبة في الدولة.

كما تابع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، جانباً من مباراة الإمبراطور وسبايدر تيم، والتقى عدداً من اللاعبين، مشيداً بالمستويات القوية التي تشهدها منافسات البطولة.

تميز

وبالنظر إلى المستويات التي قدمها الجوارح في المباراتين الأولى والثانية يبدو أنه أحد أبرز الفرق المراهنة على اللقب والأقرب لبلوغ المربع الذهبي، خاصة أنه يملك نخبة من اللاعبين المميزين أمثال البرازيليين أثوس فيريرا كوستا وتياغو هنريكي سينس وماركوس فينيسيوس، والبحريني عيسى علي عبدالرسول، وغيرهم من نجوم الكرة الطائرة العالمية.

وتقدم الإمبراطور إلى المركز الثاني بفوزه على سبايدر تيم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 25 - 14، 25 - 20، 21 - 25، و25 - 21 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية قبل مواجهة زعبيل صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في الجولة الأخيرة مساء اليوم من أجل العبور إلى المربع الذهبي.

ويعتمد الإمبراطور بدوره على نخبة من نجوم الكرة الطائرة العالمية، مثل الكولومبي ليبرمان كريستوفر والمونتنيغري ماركو فوكاسينوفيتش والثلاثي الإيطالي ديفيد كانديلارو وري كاردو جوي وديفيد سايتا والبرازيلي جوناتاس ويسلي، إضافة إلى نجوم الكرة الطائرة الإماراتية عامر غلام وعمير عبدالله وحسن المازمي.

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