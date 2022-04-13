بدء إجراءات تحكيم جائزة البصمة الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت مؤسسة وطني الإمارات الدورة التاسعة لـ «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2022» تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد» ومن بينها الدورة الثالثة من «جائزة البصمة الرياضية» التي ارتبطت منذ انطلاقتها بدورة ند الشبا الرياضية ويتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي .

وقد تم الانتهاء من استلام ملفات الترشح للجائزة وجار العمل في إجراءات التحكيم لاختيار الفائز في هذه الجائزة الوطنية الرائدة التي تدعم وتكرم المميزين ممن تركوا بصمتهم في تطوير الرياضة والنشاط البدني، وتنشر مفهوم العمل التطوعي في القطاع الرياضي، حيث سيتم إعلان وتكريم الفائز في حفل الجائزة السنوي يوم 19 رمضان الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فئات

وكان مجلس دبي الرياضي قد وجه الدعوة للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الإنساني ودعم نشر ممارسة الرياضة الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية ونيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع ضمن محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وكانت مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى قد فازت بالجائزة في الأولى الدورة. كما فازت «نخيل» بجائزة البصمة الرياضية في دورتها الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز