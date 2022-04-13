تواصل التسجيل في تحدي سبارتن ناس الليلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يتواصل التسجيل للمشاركة في منافسات تحدي سبارتن ناس الليلي، الذي يقام يوم السبت المقبل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، وتتاح فيه المشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق، ويستمر التسجيل حتى بعد غدٍ.

9 مباريات

شهدت بطولة البادل تنس منافسات قوية، حيث أقيمت 9 مباريات للرجال في فئة المحترفين وفئة الإماراتيين والمقيمين والفئة المتقدمة، حيث أقيمت منافسات ربع النهائي في فئة الإماراتيين والمقيمين، وتأهل إلى نصف النهائي روبيرتو رودريغيز وفارس الجناحي وسعيد محمد المري وخافير غارسيا لوبيز ومحمد أحمد أهلي وماسون اكسفير.

وفي منافسات ربع النهائي في الفئة المتقدمة للرجال تأهل خافيير غارسيا لوبيز ومارتن نوشيز ، وروبرتو رودريغيز وأنتونيو كاردونا توني، وتشافي دي بينيتو فريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو، وسيرجيو إيكاردو الكوريسا وغابريل إسبيليتا فونت.

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