ماكلروي يقطع خطوة كبيرة في «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: (متابعة – فائز بجبوج)

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قطع النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة كبيرة للتأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تقدمه إلى المركز الثاني بحسب الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء تقدم ماكلروي بعدما حل وصيفاً في بطولة الماسترز الأمريكية، التي اختتمت في نادي أغوستا العريق للغولف، ليرفع رصيده إلى 1729 نقطة، وهو اللاعب الذي سبق أن توج بلقب الجولة 3 مرات في مسيرته أعوام 2012 و2014 و2015. يذكر أن الموسم الحالي لجولة (دي بي وورلد) يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة.

واستفاد الإيرلندي شون لوري من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأمريكية، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب جولة (دي بي وورلد) رافعاً رصيده إلى 809.6 نقاط، وهو الذي كان بالمركز 42 في الأسبوع الماضي ليتقدم 37 مركزاً دفعة واحدة.

وواصل النرويجي فيكتور هوفلاند تربعه على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي.

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