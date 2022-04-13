«عالم دبي للرياضة» جاهز لاستقبال نصف مليون شخص

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلق مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي النسخة 12 من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهةٍ رياضية داخلية في الإمارات، والتي تستمرّ حتى 21 سبتمبر المقبل لتوفر مجموعةً واسعة من الأنشطة الرياضية على 42 ملعباً تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقبل عالم دبي للرياضة أكثر من نصف مليون شخص في نسخته الجديدة طيلة 6 أشهر.

وجاء الافتتاح الرسمي لعالم دبي للرياضة خلال جولة لوسائل الإعلام قادها سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وتحوّلت قاعات زعبيل 6-3 بمركز دبي التجاري العالمي إلى ملاعب لكرة السلة وكرة القدم والكريكت والتنس والريشة الطائرة والبادل تنس والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية، حيث تستقبل محبي الرياضة الذين يرغبون في اللعب والتدريب والتنافس ضمن مرافقها المكيّفة وفي بيئة آمنة على مدار 23 أسبوعاً وذلك يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل بعد انتهاء الشهر الفضيل وذلك حتى 21 سبتمبر.

وتوفر قاعات زعبيل المتصلة مساحة حصرية ومستقلة مع وصولٍ مباشر من مواقف السيارات أو شارع المستقبل. وتشمل مرافق عالم دبي للرياضة 18 ملعباً للريشة الطائرة، و3 ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكت، وملعبين للبادل، و6 ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لكرة الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة.

أنشطة متنوعة

وقال سعيد حارب: «تجسّد النسخة الثانية عشرة من عالم دبي للرياضة أضخم فعاليةٍ من نوعها، حيث توفّر لعشاق الرياضة في الإمارات مجموعةً واسعة من الأنشطة الرياضية والبدنية. وتسهم هذه المبادرة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نمط الحياة الصحي والنشيط بين جميع فئات المجتمع، حيث تشجّع الرياضيين من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة على ممارسة رياضاتهم المفضّلة وترسيخ شعورهم بالانتماء للمجتمع الرياضي. وتنسجم هذه الرؤية مع أهدافنا الرامية للترويج للصحة والسعادة والنشاط والحيوية في مجتمع دبي».

وأضاف: «تعد نسخة هذا العام الأطول، حيث تمتد على مدار 23 أسبوع، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمشاركة بالأنشطة الرياضية في إمارة دبي، بالتوازي مع تركيز قيادة دولتنا الرشيدة على الترويج للرياضة والأنشطة البدنية بين أوسع شريحةٍ ممكنة في المجتمع».

تجارب

وقال ماهر جلفار: «تشكل الرياضة جزءاً أساسياً من الحياة في دبي، ويسرنا أن نوفر هذه المنصة أمام سكان وزوار دبي والإمارات لتمكينهم من اختبار تجارب متميزة وتكوين صداقات جديدة وممارسة رياضاتهم المفضلة خلال فصل الصيف. ونفخر لتمكننا من زيادة مساحة الوجهة خلال العام الحالي، ما أتاح لنا إضافة المزيد من الملاعب والمرافق الرياضية المميّزة. ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه هذا العام تحت شعار جميع الرياضات طوال الصيف».

وتوقع أن يستقبل عالم دبي للرياضة في نسخته الجديدة أكثر من نصف مليون شخص طيلة 6 أشهر لممارسة الرياضة في أجواء ممتازة.

يُشار إلى أن جميع الأنشطة الرياضية التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي تلتزم بأحدث التعليمات الصادرة عن حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان توفير تجارب آمنة للجميع. ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه من 1 أبريل وحتى 21 سبتمبر في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6. ويمكن حجز الملاعب من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaisportsworld.ae أو باستخدام تطبيق عالم دبي للرياضة المجاني عبر الهواتف المحمولة.

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