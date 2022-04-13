أغلى كؤوس «جوجيتسو الشباب» ينطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو يومي بعد غدٍ والسبت المقبلين بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بنظام الحزام المفتوح، بمشاركة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة في مواجهات من العيار الثقيل لحسم اللقب والمراكز الأولى.

وتجرى مرحلة الميزان خلال الفترة من 4 – 6 مساءً بعد غدٍ، على أن تنطلق المنافسات في تمام التاسعة مساءً، وستقام مراسم التتويج مساء السبت المقبل.

وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الشباب تحت 18 عاماً، وفئة الكبار فوق 18 عاماً أيضاً، وبذلك سيكون على رأس المنافسين للاحتفاظ باللقب في مواجهة باقي الأندية التي تبذل قصارى الجهد في الاستعداد لتسجيل حضور قوي وصعود منصة التتويج.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «شهدنا الأسبوع الماضي انطلاقة قوية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو من خلال منافسات الناشئين التي تميزت ببروز عدد من المواهب التي أثبتت تفوقها، الأمر الذي يعكس القيمة الفنية لهذه البطولة والتطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الدولة».

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