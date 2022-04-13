الورود في استقبال أبطال آسيا للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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لقي منتخب الرجبي للرجال الفائز ببطولة آسيا التي أُسدل عليها الستار بمدينة بوكيت في تايلاند، ومنتخب السيدات الفائز بالميداليات الفضية استقبالاً حافلاً بالورود فور وصولهم فجر أمس إلى طريق مطار دبي الدولي، تقديراً للإنجاز القاري وللجهد الكبير الذي بذله أعضاء المنتخبين خلال المنافسات سعياً لتشريف الوطن ورفع علمه عالياً خفاقاً.

وكان في مقدمة المستقبلين قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وعزة بن سليمان الأمين العام المساعد اللجنة الأولمبية، وعمر عبد الرحمن مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة للرياضة محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية، سعود بالشالات عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس لجنة المسابقات، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

وقام سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس البعثة بإهداء الكأس إلى مجلس إدارة اللعبة برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مقدراً الدعم الكبير والجهد المميز الذي يبذله المجلس في الارتقاء باللعبة ومواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيدين الآسيوي والعربي.

وألقي قيس الظالعي كلمة قصيرة وجه خلالها التهنئة لأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تحقيق الإنجاز الآسيوي الذي تحقق بفضل الإعداد الجيد وحرص اللاعبين على الظهور المشرف رغم قوة المنافسة لمشاركة عدد من المنتخبات القوية، والحرص على تقديم مستويات طيبة خلال البطولة والظهور المشرف وبذل أقصى جهد، مما كان له الأثر في تحقيق الإنجاز والعودة بكاس البطولة التي تعتبر أفضل تتويج لجهود الجميع.

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