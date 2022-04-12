منتخبنا للشاطئية يواجه نظيره اللبناني للمرة الثالثة ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية أمام منتخب لبنان بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما الاثنين على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي ضمن تحضيرات منتخبنا للبطولات المقبلة.

سجل أهداف منتخبنا عبدالله عباس «هدفين»، ووليد بشر، وعلي المحمدي.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين الأحد قد حسمها منتخبنا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل أهداف المنتخب، وليد المحمدي «هدفين»، وجمال محمد، وعبدالله عباس.

ويلتقي المنتخبان مساء اليوم «الثلاثاء» في التجربة الودية الثالثة على الملعب ذاته.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا إلى تجربة جميع اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب، وخاصة اللاعبين الجدد الذين تم اكتشافهم خلال مباريات دوري الكرة الشاطئية، وتم ضمهم لصفوف أبيض الشاطئية خلال الفترة الحالية، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية خلال تلك التجارب الودية، بالإضافة لزيادة حالة الانسجام والتناغم بين خطوط المنتخب وطريقة أداء المنتخب بشكل عام.

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